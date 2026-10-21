В магазинах сейчас полно разных оригинальных красивых свечей, способных достойно украсить ваше застолье, но ничто не сравнится с теми изделиями, в которые вы вложили свою безграничную фантазию и сделали собственноручно! Возьмите обычные свечи, поломайте их на мелкие кусочки, выньте фитили — они нам ….