За 5 недель из Астрахани выдворили 65 иностранцев

Граждане, которых принудительно доставили на родину, нарушили правила пребывания в России. С начала 2025 года астраханские сотрудники УФССП выдворили за пределы нашего региона и страны 65 иностранных граждан.
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