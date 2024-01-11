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Групповые занятия: формирование навыков для служебных задач

Групповые занятия: формирование навыков для служебных задач

Кинологическая служба – это важная доля сферы безопасности и залога общественного порядка. В Москве и Московской области, одной из лучших компаний, оказывающих обширный спектр кинологических услуг, является Кинологический центр "Регул Групп".

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