Прокуратура ЯНАО добилась благоустроенного жилья для пенсионера из балка

Ямальский пенсионер добился переселения из балка в благоустроенное жилье. Благодаря прокуратуре ЯНАО мужчина получил жилищный сертификат на пять млн рублей и купил квартиру, сообщила пресс-служба ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии