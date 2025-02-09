Новый кроссовер с просторным салоном и брутальным дизайном скоро поступит в продажу

GAC GS8 второго поколения будет представлен в брутальной версии под названием Traveller. Ожидается, что модель поступит в продажу в конце февраля или начале марта текущего года, как сообщили представители российского офиса GAC.
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