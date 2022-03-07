Ночные ведьмы: полет через год

Ночные ведьмы второй мировой войны хорошо известны. Их именами названы улицы и учреждения в стране. Но сегодня в училище Краснодара уже российские «ночные ведьмы» проходят подготовку к боевым вылетам в составе Воздушно-космических сил России.
Ночные ведьмы второй мировой войны хорошо известны. Их именами названы улицы и учреждения в стране. Но сегодня в училище Краснодара уже российские «ночные ведьмы» проходят подготовку к боевым вылетам в составе Воздушно-космических сил России.
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