«Комплексная работа». В России будут сокращать долгострои

Правительство направит субсидии регионам на сокращение количества долгостроев. Утверждено постановление №909 о правилах предоставления регионам субсидий для завершения строительства или реконструкции объектов, которые не были сданы в установленные сроки.
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