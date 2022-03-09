Психолог Николаева рассказала, как подготовиться к переменам в жизни из-за ситуации на Украине

Экономические и другие изменения в жизни россиян после окончания спецоперации на Украине неизбежны, поэтому лучше сразу признаться себе, что от перемен никуда не деться - это позволит справиться с несбывшимися ожиданиями и чрезмерными эмоциями.
Экономические и другие изменения в жизни россиян после окончания спецоперации на Украине неизбежны, поэтому лучше сразу признаться себе, что от перемен никуда не деться - это позволит справиться с несбывшимися ожиданиями и чрезмерными эмоциями.
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