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Психолог Николаева рассказала, как подготовиться к переменам в жизни из-за ситуации на Украине

Психолог Николаева рассказала, как подготовиться к переменам в жизни из-за ситуации на Украине

Экономические и другие изменения в жизни россиян после окончания спецоперации на Украине неизбежны, поэтому лучше сразу признаться себе, что от перемен никуда не деться - это позволит справиться с несбывшимися ожиданиями и чрезмерными эмоциями.

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