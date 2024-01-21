Новобранцы общевойскового объединения ЦВО приняли присягу в Доме офицеров Новосибирского гарнизона

В присутствии родственников, а также командного состава военнослужащие произнесли клятву на верность Отечеству, поклялись исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу и независимость Российской Федерации.
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