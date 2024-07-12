Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"© РИА Новости / Наталья Селиверстова Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х опроверг пять мифов о России, созданных западными СМИ и пропагандируемых в целях нагнетания международной обстановки.
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