Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"© РИА Новости / Наталья Селиверстова Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х опроверг пять мифов о России, созданных западными СМИ и пропагандируемых в целях нагнетания международной обстановки.