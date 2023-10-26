На базе Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума работает студенческий спортивный клуб «Пересвет»

Спортивный клуб «Пересвет» работает с сентября 2022 года. Главные цели работы: объединение обучающихся для формирования здорового, гармонично развитого поколения путем привлечения обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; популяризация здорового образа жизни и создание оптимальных условий для развития и функционирования массового студенческого спорта.