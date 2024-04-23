В Сочи ремонтируют дорогу на улице Молокова Всего планируется заменить около 900 метров дорожного полотна.
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В Сочи ремонтируют дорогу на улице Молокова Всего планируется заменить около 900 метров дорожного полотна.