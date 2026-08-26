Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

Oil Dumps As Iran, Oman Push To Reopen Hormuz; Satellite Image Shows Gulf Producers Ramping Up

Oil Dumps As Iran, Oman Push To Reopen Hormuz; Satellite Image Shows Gulf Producers Ramping Up

Oil Dumps As Iran, Oman Push To Reopen Hormuz; Satellite Image Shows Gulf Producers Ramping Up Brent crude futures dropped for a third session as Iran and Oman advanced plans for a temporary maritime corridor through the Strait of Hormuz.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии