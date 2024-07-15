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Защита Навальной обжаловала арест по делу об участии в экстремистском сообществе

Защита Навальной обжаловала арест по делу об участии в экстремистском сообществе

Защита обжаловала постановление о заочном аресте Юлии Навальной (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщила 15 июля пресс-служба Басманного суда Москвы.

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