Деревянные фигурки распишут в культурном центре на Коминтерна

Во вторник, 10 декабря в Московском многофункциональном культурном центре в Бабушкинском районе пройдет мастер-класс «Забавные зверюшки» по росписи деревянных зверюшек и изготовление из них магнитиков и значков.
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