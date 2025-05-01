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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции Самарской области совместно с общественниками приняли участие в акции «Мы – граждане России»

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники ОМВД России по городу Чапаевску совместно с администрацией городского округа и представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Ульяной Братушкиной, в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России», реализуемой общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых», вручили первые паспорта юным жителям города.

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