Сотрудники полиции Самарской области совместно с общественниками приняли участие в акции «Мы – граждане России»

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники ОМВД России по городу Чапаевску совместно с администрацией городского округа и представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Ульяной Братушкиной, в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России», реализуемой общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых», вручили первые паспорта юным жителям города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Военные полицейские ЦВО провели урок мужества для юнармейцев Уфы
- Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении
- Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав 344-го мотострелкового полка с освобождением н.п. Каменка в Харьковской области
Свежие комментарии