Сотрудники полиции Самарской области совместно с общественниками приняли участие в акции «Мы – граждане России»

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники ОМВД России по городу Чапаевску совместно с администрацией городского округа и представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Ульяной Братушкиной, в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России», реализуемой общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых», вручили первые паспорта юным жителям города.