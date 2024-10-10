Петербуржцам обещали потепление

Воздух в городе может прогреться до +15°. Погоду в Петербурге продолжат определять циклоны. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов в Telegram, дожди еще будут наблюдаться и сегодня, 10 октября, и завтра.
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