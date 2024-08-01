1 августа – День Тыла Вооруженных Сил России

День Тыла Вооруженных сил Российской Федерации традиционно отмечается 1 августа. За все время своего существования тыловые службы играют существенную роль в поддержании и совершенствовании боеспособности армии и флота нашей страны.
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