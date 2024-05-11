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В Минобороны России сообщили о подготовке морпехов к форсированию Днепра 

В Минобороны России сообщили о подготовке морпехов к форсированию Днепра 

В Министерстве обороны России заявили о подготовке морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» отрабатывает действие по форсированию водных преград и высадке десанта на берег в Херсонской области, пишет газета «Известия».

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