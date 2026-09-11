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Царьград

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Аптечная ассоциация на Украине ожидает дефицит лекарств через 2-3 недели

Аптечная ассоциация на Украине ожидает дефицит лекарств через 2-3 недели

Аптечная профессиональная ассоциация Украины предупреждает, что в стране в ближайшие две-три недели ожидается дефицит некоторых лекарств из-за сокращения запасов и задержки поставок.

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