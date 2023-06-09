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Выпечка без возни! Как приготовить идеальный яблочный десерт?

Приготовьте этот сладкий яблочный пирог, чтобы порадовать себя и домочадцев не просто обычным фруктовым десертом, а настоящим кулинарным шедевром! Это блюдо настолько легкое, что с нюансами его приготовления справятся даже начинающие кулинары.

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