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Минспорт: Россия оплатит взнос в WADA при определении формулы финансирования

Минспорт: Россия оплатит взнос в WADA при определении формулы финансирования

Министерство спорта России опубликовало в Telegram-канале заявление, в котором говорится о готовности осуществить взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) при определении универсальной формулы финансирования.

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