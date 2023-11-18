Минспорт: Россия оплатит взнос в WADA при определении формулы финансирования

Министерство спорта России опубликовало в Telegram-канале заявление, в котором говорится о готовности осуществить взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) при определении универсальной формулы финансирования.
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