17 мая 1985 года М.С. Горбачёв провозглашает лозунг «ускорение» В 1985 году в этот день Генеральный секретарь СССР выступил на собрании актива Ленинградской партийной организации.
Комментарии
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Андрей Алферов
Судить предателя,отменять незаконные решения,вернуть утраченное и пусть он вертится там ... на сковородке.
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16 час.
Елена Вадимовна
Судить предателя не успели- умер. А вот отменить постановления 1991 в суде нужно.
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13 час.
ЕВ
Елена Вадимовна
Про сковородку не нам судить. Это не наши полномочия
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13 час.
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