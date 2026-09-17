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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецова о том, что Шарапова вручала Рыбакиной трофей: «US Open очень красиво соединяет разные поколения тенниса в одном кадре»

Светлана Кузнецова поделилась мнением о церемонии награждения женской сетки US Open в этом году. «Как же все-таки символично, что Мария Шарапова вручала кубок Елене Рыбакиной ровно через 20 лет после собственной победы на US Open в 2006 году.

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