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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о гонке РПЛ: «Я говорил весь сезон, что интрига будет до последнего тура. Кто мог это сказать? Только Мостовой, конечно. Вот мы это и видим»

«Я говорил на протяжении всего сезона, что интрига будет до последнего тура. Кто мог это сказать? Конечно, только Мостовой.

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