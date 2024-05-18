Мостовой о гонке РПЛ: «Я говорил весь сезон, что интрига будет до последнего тура. Кто мог это сказать? Только Мостовой, конечно. Вот мы это и видим»

«Я говорил на протяжении всего сезона, что интрига будет до последнего тура. Кто мог это сказать? Конечно, только Мостовой.
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