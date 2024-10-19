На территории арт-кластера «Таврида» под Судаком всё готово для начала «Зелёного фестиваля» Сегодня планируют высадить больше 3000 растений, среди них – платан, гибискус, олеандр, лох серебристый, сосна судакская и крымская, туя, можжевельник, акация ленкоранская и около 500 роз.