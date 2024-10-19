НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

155 подписчиков

На территории арт-кластера «Таврида» под Судаком всё готово для начала «Зелёного фестиваля»

На территории арт-кластера «Таврида» под Судаком всё готово для начала «Зелёного фестиваля»

На территории арт-кластера «Таврида» под Судаком всё готово для начала «Зелёного фестиваля» Сегодня планируют высадить больше 3000 растений, среди них – платан, гибискус, олеандр, лох серебристый, сосна судакская и крымская, туя, можжевельник, акация ленкоранская и около 500 роз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх