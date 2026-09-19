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ИА Регнум

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Врач Скорогудаева: попадание на лицо кожного клеща само по себе не опасно

Клещ Demodex может попасть на кожу человека во время наращивания ресниц или другой процедуры. При этом в большинстве случаев он не представляет угрозы для здоровья.

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