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Владимирские новости

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В Ярославской области были сбиты БПЛА

В Ярославской области были сбиты БПЛА

Как сообщили в в Минобороны России, в соседнем с Владимирской областью регионе были сбиты БПЛА. В ночь с 9 на 10 августа российские системы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотников на объекты в Курской и Ярославской областях.

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