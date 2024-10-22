Подозреваемых в покушении на бывшего вице-премьера Ингушетии задержали

Предполагаемые заказчик и исполнитель задержаны в Подмосковье.фото: duma.gov.ru--> В Московской области полиция задержала возможных заказчика и исполнителя покушения на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алиханджиева, сообщила 22 октября представитель МВД Ирина Волк.
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