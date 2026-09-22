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ДумаТВ

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Песков: Россия считает санкции против россиян незаконными

Песков: Россия считает санкции против россиян незаконными

Песков призвал отменить санкции против всех граждан России, в том числе Усманова и Фридмана. Кремль считает эти ограничения незаконными.

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