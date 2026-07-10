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Шипачев о том, что Лукашенко смотрит игры минского «Динамо»: «Это и ответственность, и очень круто осознавать, что президент следит за клубом»

Нападающий « Салавата Юлаева »  Вадим Шипачев  высказался о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко следит за игрой минского «Динамо».

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