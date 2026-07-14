Китайская модель самореволюции

Антикоррупционная кампания в Китае уже давно перестала быть временной политической мерой. Почему при Си Цзиньпине борьба с коррупцией стала одним из ключевых принципов партийного управления, как она влияет на государственную систему и почему не сказывается на российско-китайском экономическом сотрудничестве, «Актуальные комментарии» обсудили с экспертом Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД России Владимиром Неждановым.