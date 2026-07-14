Антикоррупционная кампания в Китае уже давно перестала быть временной политической мерой. Почему при Си Цзиньпине борьба с коррупцией стала одним из ключевых принципов партийного управления, как она влияет на государственную систему и почему не сказывается на российско-китайском экономическом сотрудничестве, «Актуальные комментарии» обсудили с экспертом Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД России Владимиром Неждановым.
Китайская модель самореволюции
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Благодаря бескомпромиссной борьбе с коррупцией, Китай из отсталой страны стал лидером мировой экономики! Пример Сингапура не прошёл даром! Мы так и будем в хвосте из-за "своих" жуликов и воров, захвативших власть!
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