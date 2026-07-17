Госдума отреагировала на слова Кулебы о жителях Крыма

Для крымчан вопрос территориальной принадлежности давно закрыт Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал угрозы, которые звучат от украинских политиков, включая бывшего главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, в адрес крымчан.
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