Госдума отреагировала на слова Кулебы о жителях Крыма

Для крымчан вопрос территориальной принадлежности давно закрыт Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал угрозы, которые звучат от украинских политиков, включая бывшего главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, в адрес крымчан.