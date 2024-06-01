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Чем опасно разливное мороженое в жаркую погоду

Чем опасно разливное мороженое в жаркую погоду

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Гаухар Каткенова рассказала, как обезопасить себя от заболеваний, когда вы покупаете мороженое, особенно на улице, передаёт inАlmaty.

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