Чем опасно разливное мороженое в жаркую погоду

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Гаухар Каткенова рассказала, как обезопасить себя от заболеваний, когда вы покупаете мороженое, особенно на улице, передаёт inАlmaty.
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