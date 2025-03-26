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В Москве нашли пропавшую 15-летнюю школьницу, ушедшую из дома с ценностями

В Москве нашли пропавшую 15-летнюю школьницу, ушедшую из дома с ценностями

Правоохранительные органы нашли 15-летнюю девушку, которая ушла из дома. По словам официального представителя московского главка МВД Ирины Волк, полицейские быстро отреагировали на заявление матери пропавшей.

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