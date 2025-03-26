В Москве нашли пропавшую 15-летнюю школьницу, ушедшую из дома с ценностями

Правоохранительные органы нашли 15-летнюю девушку, которая ушла из дома. По словам официального представителя московского главка МВД Ирины Волк, полицейские быстро отреагировали на заявление матери пропавшей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии