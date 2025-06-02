Политика как он...
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Политика как она есть

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Минобороны России рассказало об использовании 3D-печати в зоне СВО

Минобороны России рассказало об использовании 3D-печати в зоне СВО

Использование 3D-печати повышает безопасность работы расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне специальной военной операции (СВО).

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