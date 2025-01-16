Рынок СПГ пришел в движение: Азия осталась без топлива, а Европа уже не может покупать газ

Энергетики и политики Европы со слишком смелой отчаянностью отказываются от российского газа, но все равно сталкиваются с новыми уязвимостями, связанными с мировыми рынками СПГ и растущей конкуренцией со стороны Азии.
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