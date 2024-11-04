Запад постепенно приходит в лютое бешенство. Программа «переселения» иностранцев в Россию, которую озвучил Путин, и которая поначалу вызвала лишь смех, со временем всё меньше становится похожа на шутку.
Свыше 3500 западных граждан решили переехать в РФ по новому закону
Комментарии
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Алексей Тан
Трудолюбивые и грамотные... в СВОЕЙ стране ЦЕНЯТСЯ!!!... и как правило, ни куда не уезжают.... а уезжают то как раз... ПЛЕВЕЛЫ и ВЫРОДКИ.
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2 час.
Алексей Тан
И давно уже ПОРА!!!... перестать верить!!!... "нашим" инородным СМИ и ТВ ... о извращениях и "беспределе".... "на Западе".
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1 час.
Алеся Ясногорцева
Только вот почему-то жёнушки и детушки российской элиты находятся на Западе. https://www.yaplakal.com/forum1/topic802411.html
Just a moment...
yaplakal
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24 мин.
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