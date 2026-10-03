«А у мамочки все хорошо!»: Поплавскую возмутила оставшаяся «у кормушки» чиновница, чья дочь грозилась «отправить на СВО» обидчиков

Телеканал "78" Оскандалившуюся благодаря сетевым усилиям взрослой дочери чиновницу из Вологодской области, Юлию Шевцову, «полоскали» всем Рунетом в мае 2025-го.
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У беспредела нет границ
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Была одно время хорошая рубрика в какой-то газете: "Письмо позвало в дорогу" Ехали честные от газет корреспонденты разбираться... А тут на сайтах сколько ни пиши - всё мимо. Разобрались? Не ведомо, хотя там на деле воз и ныне там.
Ой как ОБИДНО и кирпич на голову им не падает, а зря!!!!! Вот поэтому и живем так ПЛОХО! Когда такие ...... еще .....! Слов нет одни эмоции!
Так и будет продолжаться, пока вечный будет «своих не сдавать»!
Вот такие и пролазиют в Думу!
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