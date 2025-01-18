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Японцы открыли сверхпроводник с признаком нетрадиционной сверхпроводимост...

Японцы открыли сверхпроводник с признаком нетрадиционной сверхпроводимост...

Японцы открыли сверхпроводник с признаком нетрадиционной сверхпроводимостиНетрадиционная сверхпроводимость выходит за рамки классической теории сверхпроводимости и открывает новые перспективы для поиска материалов с уникальными свойствами, такими как способность проводить электрический ток без сопротивления.

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