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Вратарь «Динамо» Лещук – об атмосфере на стадионе «Зенита»: «Не хочу обидеть Петербург»

Он решил больше не высказываться на эту тему, так как «мягко сказать не получится». Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук в беседе с «РБ Спорт» заявил, что атмосфера на стадионе «Зенита» в Петербурге «самая угнетающая».

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