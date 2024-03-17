Вратарь «Динамо» Лещук – об атмосфере на стадионе «Зенита»: «Не хочу обидеть Петербург»

Он решил больше не высказываться на эту тему, так как «мягко сказать не получится». Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук в беседе с «РБ Спорт» заявил, что атмосфера на стадионе «Зенита» в Петербурге «самая угнетающая».