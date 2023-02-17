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Нуланд: США хотят поражения РФ на Украине для сохранения желаемого миропорядка

Нуланд: США хотят поражения РФ на Украине для сохранения желаемого миропорядка

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон рассчитывает на стратегическое поражение Москвы в ходе украинского конфликта, поскольку это позволит сохранить выгодный для американской стороны мировой порядок.

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