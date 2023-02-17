Нуланд: США хотят поражения РФ на Украине для сохранения желаемого миропорядка

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон рассчитывает на стратегическое поражение Москвы в ходе украинского конфликта, поскольку это позволит сохранить выгодный для американской стороны мировой порядок.
Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон рассчитывает на стратегическое поражение Москвы в ходе украинского конфликта, поскольку это позволит сохранить выгодный для американской стороны мировой порядок.
Свежие комментарии