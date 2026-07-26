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Авторадио

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В Алуште ввели режим ЧС из-за длительного отсутствия электроэнергии

Из-за длительного отсутствия электроэнергии в Алуште ввели режим чрезвычайной ситуации. По словам главы города, Алуштинский филиал  Государственное унитарное предприятие «Крымэнерго» предоставил список абонентов, которые остались без электроснабжения более 48 часов.

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