«Поющие мосты» 9 и 10 октября посвятят юбилею Ольги Петровой

В ночь с 9 на 10 и с 10 на 11 октября в рамках звукового шоу «Поющие мосты» (16+) в Санкт-Петербурге состоится программа, посвящённая юбилею советского и российского композитора Ольги Петровой.
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