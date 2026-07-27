Режим ЧС введен в Азовском районе Ростовской области из-за непогоды

Муниципальный режим ЧС ввели в Азовском районе Ростовской области в связи с последствиями непогоды, аналогичное положение действует в Ростове-на-Дону, а также в Волгодонском и Чертковском районах, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
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