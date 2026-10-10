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Йо-хо-хо и крутая мама: в новом сериале "Остров сокровищ" Бесс Хокинс отправилась за кладом вместе с Джимом

Йо-хо-хо и крутая мама: в новом сериале "Остров сокровищ" Бесс Хокинс отправилась за кладом вместе с Джимом

Классический роман Роберта Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ" (Treasure Island) снова экранизировали, на этот раз в формате одноименного шестисерийного сериала.

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