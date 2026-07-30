Стоит пару раз сказать "можно", как на твоей шее поудобней устраивается чья-то попа.

Жена говорит мужу:— Сходи в магазин и купи яиц.Муж:— У меня есть два яйца. Тебе хватит?Жена :— А что их можно съесть?Он:— Съесть нельзя, а полизать можно!Она:— Ну и замечательно! Утром тогда полижешь их себе на завтрак.