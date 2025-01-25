В зоне СВО создали хлебокомбинат для поддержки армии и местного населения

В условиях продолжающейся специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики создали уникальный временный хлебокомбинат, который будет обеспечивать продовольствием как военнослужащих, так и местное население, 25 января сообщает Министерство обороны РФ.
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