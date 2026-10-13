Китайские жертвы мошенничества проиграли ключевую судебную битву за 61 000 BTC

Китайские жертвы мошенничества, пытающиеся вернуть 61 000 BTC, конфискованных правительством Великобритании, проиграли ключевой судебный спор: Высокий суд Лондона постановил, что к требованиям на эти активы должно применяться законодательство Китая, а не Англии.