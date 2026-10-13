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Китайские жертвы мошенничества проиграли ключевую судебную битву за 61 000 BTC

Китайские жертвы мошенничества проиграли ключевую судебную битву за 61 000 BTC

Китайские жертвы мошенничества, пытающиеся вернуть 61 000 BTC, конфискованных правительством Великобритании, проиграли ключевой судебный спор: Высокий суд Лондона постановил, что к требованиям на эти активы должно применяться законодательство Китая, а не Англии.

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