Как янки на Саммите НАТО над союзниками глумились

Ну что, сходняк закончен, подбиваем кассу. Из прихода янки могут себе записать полностью сломленную Старушку, которую наконец-то втянули в тихоокеанский антикитайский блуд, обозначили угрозу Китая и применили к его сдерживанию стратегические инструменты блокового характера.
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