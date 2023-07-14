Театр абсурда

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Как янки на Саммите НАТО над союзниками глумились

Как янки на Саммите НАТО над союзниками глумились

Ну что, сходняк закончен, подбиваем кассу. Из прихода янки могут себе записать полностью сломленную Старушку, которую наконец-то втянули в тихоокеанский антикитайский блуд, обозначили угрозу Китая и применили к его сдерживанию стратегические инструменты блокового характера.

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