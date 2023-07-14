Как янки на Саммите НАТО над союзниками глумились

Ну что, сходняк закончен, подбиваем кассу. Из прихода янки могут себе записать полностью сломленную Старушку, которую наконец-то втянули в тихоокеанский антикитайский блуд, обозначили угрозу Китая и применили к его сдерживанию стратегические инструменты блокового характера.